واقعة مروعة داخل هذا المخبز الليلة - أخبار كلمتك

شهدت محافظة إب، مساء الأحد، حادثة صادمة أثارت حالة من الذهول والاستياء بين أهالي المدينة. ووفقًا لمصادر محلية، اندلع شجار بين عدد من العمال داخل "مخبز الأخوين" الواقع في وسط المدينة، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بشكل مأساوي، حيث انتهت الجريمة بذبح أحد العمال.

وأكدت المصادر أن الحادثة وقعت على خلفية نزاع شخصي تطور سريعًا إلى مواجهة عنيفة. وقد تم القبض على المتهم، حيث باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد دوافع الجريمة.

وأفاد شهود عيان بأن صوت الشجار داخل المخبز جذب انتباه المارة في المنطقة، الذين تفاجأوا بحجم العنف الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة.

ويعيش سكان الحي في حالة من الصدمة بسبب بشاعة الحادثة التي لم تشهدها المدينة من قبل.

يُذكر أن مثل هذه الحوادث باتت تثير قلقًا متزايدًا بين المواطنين في ظل تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، مما يساهم في زيادة التوترات والنزاعات بين الأفراد.