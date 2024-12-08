احتفالات بالشوارع والتاكيد بان عملية تحرير صنعاء قادمة - أخبار كلمتك

احتفل اليمنيون بانتصار الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد، الذي حول بلاده إلى مرتع للمليشيات الإيرانية الإرهابية، التي قتلت مئات آلاف السوريين وهجّرت الملايين منهم ودمرت واحتلت منازلهم طيلة 14 سنة.

ومساء اليوم، شهدت مدينة تعز، المدينة المحاصرة من ميليشيا الحوثي، مسيرة جماهيرية، في إطار احتفاء اليمن بانتصار سوريا على نظام الاسد وقطع النفوذ الإيرانية في سوريا.

ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات الثورة السورية، وهتفوا: "اليوم دمشق وغدا صنعاء" وسط مطالبات متصاعدة لمجلس القيادة الرئاسي، لتوحيد صفوف الشرعية وتحريك الجبهات للحسم العسكري وإنهاء الوجود الإيراني باليمن.

وفجر اليوم الأحد، أعلن الثوار السوريون سقوط نظام بشار الأسد التابع لإيران، ودخلوا دمشق وسيطروا عليها بعد نحو 14 عاما من الثورة والقتال المسلح.