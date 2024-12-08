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احتفالات بالشوارع والتاكيد بان عملية تحرير صنعاء قادمة - أخبار كلمتك

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احتفالات بالشوارع والتاكيد بان عملية تحرير صنعاء قادمة - أخبار كلمتك

احتفالات بالشوارع والتاكيد بان عملية تحرير صنعاء قادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - كلمتك/خاص:

احتفل اليمنيون بانتصار الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد، الذي حول بلاده إلى مرتع للمليشيات الإيرانية الإرهابية، التي قتلت مئات آلاف السوريين وهجّرت الملايين منهم ودمرت واحتلت منازلهم طيلة 14 سنة.

ومساء اليوم، شهدت مدينة تعز، المدينة المحاصرة من ميليشيا الحوثي، مسيرة جماهيرية، في إطار احتفاء اليمن بانتصار سوريا على نظام الاسد وقطع النفوذ الإيرانية في سوريا.

ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات الثورة السورية، وهتفوا: "اليوم دمشق وغدا صنعاء" وسط مطالبات متصاعدة لمجلس القيادة الرئاسي، لتوحيد صفوف الشرعية وتحريك الجبهات للحسم العسكري وإنهاء الوجود الإيراني باليمن.

وفجر اليوم الأحد، أعلن الثوار السوريون سقوط نظام بشار الأسد التابع لإيران، ودخلوا دمشق وسيطروا عليها بعد نحو 14 عاما من الثورة والقتال المسلح.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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