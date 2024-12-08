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شاهد بالفيديو البدء بانشاء مدينة الاحلام في عدن - أخبار كلمتك

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شاهد بالفيديو البدء بانشاء مدينة الاحلام في عدن - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو البدء بانشاء مدينة الاحلام في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:27 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلنت شركة احلام الشروق للتطوير العقاري البدء بانشاء مدينة الاحلام في عدن.
وقالت شركة احلام الشروق:كما عوّدناكم ووعدناكم على الوفاء بوعودنا  وترجمة خططنا إلى واقع ملموس ومواصلة العمل بجدية وإخلاص، يسرّنا أن نشارككم إنجازاً جديداً في مسيرتنا، حيث قمنا ببدء صبّ طبقة الأسفلت  على شوارع المدينة.

واضافت:هذه الخطوة تمثّل جزءاً من التزامنا بتطوير البنية التحتية لمشروعنا وتضمن راحة وسهولة التنقل في شوارع المدينة. 
واختتمت:كما نسعد باستقبالكم في مقرّنا شركة أحلام الشرق للتطوير العقاري والاستثمار الكائن في:
عدن _ خط التسعين _ شارع بئر فضل من التسعين 

#مدينة_الاحلام_السكنية
#رؤية_واضحة_نحو_المستقبل  

شركه احلام الشرق للتطوير العقاري
للتواصل والإستفسار مع المبيعات عبر الأرقام التالية:
774480491
781457444
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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