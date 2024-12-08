شاهد بالفيديو البدء بانشاء مدينة الاحلام في عدن - أخبار كلمتك

اعلنت شركة احلام الشروق للتطوير العقاري البدء بانشاء مدينة الاحلام في عدن.

وقالت شركة احلام الشروق:كما عوّدناكم ووعدناكم على الوفاء بوعودنا وترجمة خططنا إلى واقع ملموس ومواصلة العمل بجدية وإخلاص، يسرّنا أن نشارككم إنجازاً جديداً في مسيرتنا، حيث قمنا ببدء صبّ طبقة الأسفلت على شوارع المدينة.

واضافت:هذه الخطوة تمثّل جزءاً من التزامنا بتطوير البنية التحتية لمشروعنا وتضمن راحة وسهولة التنقل في شوارع المدينة.

واختتمت:كما نسعد باستقبالكم في مقرّنا شركة أحلام الشرق للتطوير العقاري والاستثمار الكائن في:

عدن _ خط التسعين _ شارع بئر فضل من التسعين

#مدينة_الاحلام_السكنية

#رؤية_واضحة_نحو_المستقبل

شركه احلام الشرق للتطوير العقاري

للتواصل والإستفسار مع المبيعات عبر الأرقام التالية:

774480491

781457444

