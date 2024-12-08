استعادة هذا الأمر المسروق بعدن الليلة - أخبار كلمتك

تمكنت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، مساء اليوم، من استعادة سيارة مسروقة من مديرية خور مكسر بعد ساعة واحدة فقط من تلقي البلاغ العملياتي.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح قائد القطاع الأول للحزام الأمني في عدن، النقيب عبدالله جعبل، أن بلاغًا عملياتيًا ورد عن سرقة سيارة من نوع تويوتا إيكو من منطقة العريش بمديرية خور مكسر عصر اليوم أثناء تواجدها في الساحل.

وأضاف النقيب جعبل: "باشرت قوات الحزام الأمني عملية تحرٍّ وبحث مكثفة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهم (ع.م.س.ع) واستعادة السيارة المسروقة في وقت قياسي. وقد تم تسليم السيارة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشاد النقيب جعبل بأفراد القطاع الأول على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، مؤكدًا استمرار القوات في مكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.