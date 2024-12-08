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استعادة هذا الأمر المسروق بعدن الليلة - أخبار كلمتك

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استعادة هذا الأمر المسروق بعدن الليلة - أخبار كلمتك

استعادة هذا الأمر المسروق بعدن الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - كلمتك: خاص

 

تمكنت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، مساء اليوم، من استعادة سيارة مسروقة من مديرية خور مكسر بعد ساعة واحدة فقط من تلقي البلاغ العملياتي.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح قائد القطاع الأول للحزام الأمني في عدن، النقيب عبدالله جعبل، أن بلاغًا عملياتيًا ورد عن سرقة سيارة من نوع تويوتا إيكو من منطقة العريش بمديرية خور مكسر عصر اليوم أثناء تواجدها في الساحل.

وأضاف النقيب جعبل: "باشرت قوات الحزام الأمني عملية تحرٍّ وبحث مكثفة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهم (ع.م.س.ع) واستعادة السيارة المسروقة في وقت قياسي. وقد تم تسليم السيارة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشاد النقيب جعبل بأفراد القطاع الأول على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، مؤكدًا استمرار القوات في مكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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