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محكمة الحوطه تصدر منطوق حكمها في قضية قتل - أخبار كلمتك

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محكمة الحوطه تصدر منطوق حكمها في قضية قتل - أخبار كلمتك

محكمة الحوطه تصدر منطوق حكمها في قضية قتل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - كلمتك

أصدرت  محكمة  الحوطة الابتدائية اليوم الأحد في جلستها العلنية  منطوق حكمها في القضية رقم  ٤٧ لعام ٤٤ هجرية 
في قضية مقتل المجني عليه  نايف عبدالصفي الرجاعي.
برئاسة فضيلة القاضي احمد انور محمد عبدالله وبحضور عضو النيابة القاضي عماد القطوي وأمين سر الجلسة  ومحامي أولياء الدم ومحامي المتهمين  
وجاء في منطوق الحكم

اولٱ : قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة رقم القضيه ٤٧ لعام ٤٤ هجرية

ثانيٱ : إدنة المتهم الأول م ع ص بما نسب إليه في قرار اتهام النيابة العامة ومعاقبته بالإعدام رميٱ بالرصاص حتى الموت لقتله المجني عليه نايف عبدالصفي الرجاعي.

ثالثٱ : رفض الدفوع المقدمة من المدان لما عللناه في الحكم.

رابعٱ : براءة المتهم نادر محمد فضل  من التهمه المنسوبه اليه وذلك وفقا لما عللناه تفصيلا بحيثيات حكمنا هذا

خامساً : إلزام المدان في الحق المدني والشخصي بدفع مبلغ وقدره  عشرة مليون ريال يمني لأولياء الدم تعويضا لهم  عما فاتهم من كسب وما لحقهم من ضرر

سادساً : إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني مقابل أتعاب المحاماة والتقاضي.

سابعاً : اعتبار حيثيات الحكم جزء لا يتجزأ من المنطوق.

ثامناً : حق الاستئناف للحكم خلال الفترة القانونية

تاسعاً إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
وفي الجلسة وبعد النطق بالحكم قيد محامي أولياء الدم  استئناف الفقرة الرابعة من الحكم.
كما قيد المتهم الأول استئناف الحكم

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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