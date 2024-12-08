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الحوثيين يعلنون موقفهم من سقوط نظام الاسد - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون موقفهم من سقوط نظام الاسد - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون موقفهم من سقوط نظام الاسد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف القيادي الحوثي حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، عن موقف جماعته تجاه سقوط نظام بشار الأسد وتحرير قوات المعارضة السورية للعاصمة دمشق.

وأكد العزي في تدوينة على منصة "إكس" أن صنعاء تعمل للسلام وكأنه غداً، وللحرب وكأنها أبداً، مضيفاً أن "جاهزية الحوثيين للسلام لا تقل عن جاهزيتهم للحرب".

وأشار العزي إلى أن جماعته لا تشعر بالقلق على مصير بشار الأسد، على الرغم من اختلافهم معه، وزعم أن ما يحدث يخدم "صهيون مباشرة". كما اقترح أن يكون لصنعاء دور الوسيط في النزاعات الإقليمية.

تصريحاته جاءت بالتزامن مع سقوط دمشق وفرار بشار الأسد، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين اليمنيين الذين يأملون في أن يكون تحرير صنعاء الخطوة التالية، في ظل مقارنات بين مصير النظام السوري وجماعة الحوثي في اليمن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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