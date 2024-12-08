الحوثيين يعلنون موقفهم من سقوط نظام الاسد - أخبار كلمتك

كشف القيادي الحوثي حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، عن موقف جماعته تجاه سقوط نظام بشار الأسد وتحرير قوات المعارضة السورية للعاصمة دمشق.

وأكد العزي في تدوينة على منصة "إكس" أن صنعاء تعمل للسلام وكأنه غداً، وللحرب وكأنها أبداً، مضيفاً أن "جاهزية الحوثيين للسلام لا تقل عن جاهزيتهم للحرب".

وأشار العزي إلى أن جماعته لا تشعر بالقلق على مصير بشار الأسد، على الرغم من اختلافهم معه، وزعم أن ما يحدث يخدم "صهيون مباشرة". كما اقترح أن يكون لصنعاء دور الوسيط في النزاعات الإقليمية.

تصريحاته جاءت بالتزامن مع سقوط دمشق وفرار بشار الأسد، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين اليمنيين الذين يأملون في أن يكون تحرير صنعاء الخطوة التالية، في ظل مقارنات بين مصير النظام السوري وجماعة الحوثي في اليمن.