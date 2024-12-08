رسالة جنوبية لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا - أخبار كلمتك







وجه عضو الجمعية الوطنية وضاح بن عطية رسالة لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا

وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏إيران باعت حزب الله وتخلت عن بشار الأسد، وسقطوا سقوطًا مدويًا. من السذاجة أن يظن الحوثي أن قيمته لدى إيران أكبر من قيمة من سبقوه وسقطوا

وتابع بالقول:

رسالتي هنا موجهة للعقلاء من الحوثيين في الصف الأول، أما القطيع الذي يجهل أنه مجرد أداة إيرانية، فلا فائدة من الحديث معه؛ لأن لديه مناعة ضد الفهم.