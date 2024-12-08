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رسالة جنوبية لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا - أخبار كلمتك

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رسالة جنوبية لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا - أخبار كلمتك

رسالة جنوبية لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:18 مساءً - كلمتك: خاص


 


وجه عضو الجمعية الوطنية وضاح بن عطية رسالة لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا

وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏إيران باعت حزب الله وتخلت عن بشار الأسد، وسقطوا سقوطًا مدويًا. من السذاجة أن يظن الحوثي أن قيمته لدى إيران أكبر من قيمة من سبقوه وسقطوا

وتابع بالقول:
رسالتي هنا موجهة للعقلاء من الحوثيين في الصف الأول، أما القطيع الذي يجهل أنه مجرد أداة إيرانية، فلا فائدة من الحديث معه؛ لأن لديه مناعة ضد الفهم.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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