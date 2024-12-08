رسالة جنوبية لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:18 مساءً - كلمتك: خاص
وتابع بالقول:
وجه عضو الجمعية الوطنية وضاح بن عطية رسالة لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا
وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
إيران باعت حزب الله وتخلت عن بشار الأسد، وسقطوا سقوطًا مدويًا. من السذاجة أن يظن الحوثي أن قيمته لدى إيران أكبر من قيمة من سبقوه وسقطوا
وتابع بالقول:
رسالتي هنا موجهة للعقلاء من الحوثيين في الصف الأول، أما القطيع الذي يجهل أنه مجرد أداة إيرانية، فلا فائدة من الحديث معه؛ لأن لديه مناعة ضد الفهم.
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