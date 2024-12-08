وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما - أخبار كلمتك

وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما - أخبار كلمتك

العمالقة: لهذا السبب يجب أن يسقط الحوثي وينال جزائه الرادع - أخبار كلمتك

العمالقة: لهذا السبب يجب أن يسقط الحوثي وينال جزائه الرادع - أخبار كلمتك

رسالة جنوبية لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا - أخبار كلمتك

رسالة جنوبية لمليشيا الحوثي عقب أحداث سوريا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي حلمي: شيرين عبد الوهاب تتعمد الخطأ عشان الأضواء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي حلمي: شيرين عبد الوهاب تتعمد الخطأ عشان الأضواء - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - أسعار وخطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - أسعار وخطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - عاجل.. الكرملين يعلن منح اللجوء لـ بشار الأسد وعائلته لدواع إنسانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - عاجل.. الكرملين يعلن منح اللجوء لـ بشار الأسد وعائلته لدواع إنسانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - رئيس الوزراء: مصر تخفض البطالة من 13 إلى 6.5% - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - رئيس الوزراء: مصر تخفض البطالة من 13 إلى 6.5% - أخبار كلمتك

شديد البرودة ليلا على الصعيد وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد - أخبار كلمتك

شديد البرودة ليلا على الصعيد وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد - أخبار كلمتك

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو - أخبار كلمتك

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو - أخبار كلمتك

بيراميدز يقع في فخ التعادل السلبي أمام دجوليبا المالي (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يقع في فخ التعادل السلبي أمام دجوليبا المالي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

شاهد بالصور .. انتفاضة تعز الآن مع سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد بالصور .. انتفاضة تعز الآن مع سوريا - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. انتفاضة تعز الآن مع سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - تشهد مدينة تعز في هذه اللحظات احتفالات تعم الشوارع احتفاءً بتحرير سوريا من الاحتلال الإيراني


وتبارك الحشود للشعب السوري نيله الحرية

وطالبت الحشود بالتحرير واسقاط الحـوثي وقطع ايدي إيران من اليمن ..155cbdff94.jpgb8fc5ab475.jpge7c786d182.jpg89ce3e114c.jpg48204df308.jpg

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شركة احلام الشرق للتطوير العقاري توجه دعوة لزيارة جناحها المميز بكلية الهندسة بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق