تعليق أولي بشأن جريمة ذبح شاب بمحافظة إب - أخبار كلمتك







علق الكاتب وثيق القاضي على جريمة ذبح شاب من قبل زميله في محافظة إب

وقال القاضي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

تتصدر إب محافظات الجمهورية الأكثر ارتكابًا للجرائم،قبل أربعة أيام قَتلوا زميلي في العمل، زميلي وليد الذي سافر إجازة قصيرة فقُتل بكل برود وإلى الآن ننتظر عودته إلى المركز لكنه لن يعود

وتابع بالقول:واليوم يُذبح الصديق سُليمان غوبر، سُليمان غوبر من البلاد " مديرية فرع العُدين" ، قرية مجاورة لقريتي كان يعمل في مخبزِ الأخوين في الظهار وإثر اختلاف نشب بينه وبين زميله في المخبز قام بطعنه عدة طعنات، لم يكتفِ بهذا بل عندما فقد وعيه قام بذبحهِ وفصل رأسه عن جسده، قريتنا هذا المساء كلها دموع، منازلها ترتجف لهول الفاجعة والأمهات ينتحبن دون توقف..

واختتم بالقول:

يا الله يا الله ..

إلى أين يا إب.. إلى أين يا مدينة الله والجرائم المتتالية،إلى أين يا محافظة الجمال والدم.