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تعليق أولي بشأن جريمة ذبح شاب بمحافظة إب - أخبار كلمتك

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تعليق أولي بشأن جريمة ذبح شاب بمحافظة إب - أخبار كلمتك

تعليق أولي بشأن جريمة ذبح شاب بمحافظة إب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق الكاتب وثيق القاضي على جريمة ذبح شاب من قبل زميله في محافظة إب

وقال القاضي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

تتصدر إب محافظات الجمهورية الأكثر ارتكابًا للجرائم،قبل أربعة أيام قَتلوا زميلي في العمل، زميلي وليد الذي سافر إجازة قصيرة فقُتل بكل برود وإلى الآن ننتظر عودته إلى المركز لكنه لن يعود

وتابع بالقول:واليوم يُذبح الصديق سُليمان غوبر، سُليمان غوبر من البلاد " مديرية فرع العُدين" ، قرية مجاورة لقريتي كان يعمل في مخبزِ الأخوين في الظهار وإثر اختلاف نشب بينه وبين زميله في المخبز قام بطعنه عدة طعنات، لم يكتفِ بهذا بل عندما فقد وعيه قام بذبحهِ وفصل رأسه عن جسده، قريتنا هذا المساء كلها دموع، منازلها ترتجف لهول الفاجعة والأمهات ينتحبن دون توقف..
واختتم بالقول:
يا الله يا الله ..

إلى أين يا إب.. إلى أين يا مدينة الله والجرائم المتتالية،إلى أين يا محافظة الجمال والدم.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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