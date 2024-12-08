عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي أداة حيوية لدعم الفتاوي - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي أداة حيوية لدعم الفتاوي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:44 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت مصادر عن وجود تحليق للطيران الاستطلاعي في محافظة تعز


واكدت المصادر ان الطيران يحلق بكثافة فوق سماء الحجرية ومناطق عدة بالمحافظة 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق