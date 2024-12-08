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حميد الأحمر يتحدث عن تطهير صنعاء - أخبار كلمتك

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حميد الأحمر يتحدث عن تطهير صنعاء - أخبار كلمتك

حميد الأحمر يتحدث عن تطهير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


علق الشيخ حميد الأحمر على قرب تطهير صنعاء


وقال الشيخ الأحمر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏للباطل جولة ثم يضمحل

اليوم بحمد الله وكرمه تطهرت دمشق من ايادي نظام ملالي ايران 
وتابع بالقول:

والغد القريب بإذن الله وتوفيقه تتطهر صنعاء وبيروت و بغداد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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