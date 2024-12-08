عاجل:غارات جوية لهذه الدولة على دمشق - أخبار كلمتك



قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس الوزراء الإسرائيلي يقرر احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة و الجيش الإسرائيلي سيكون القوة التنفيذية في المنطقة العازلة على الحدود مع #سوريا

واضافت:هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية بدمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية

وقالت يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة

وقال الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: السيطرة على المنطقة العازلة بسوريا هي عملية مؤقتة عقب تهديد المليشيات

وقال مراسل #الجزيرة: دوي انفجارات جديدة في #دمشق قرب منطقتي مطار المزة وكفرسوسة وانفجارات جديدة عند المربع الأمني في #دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك وحرائق بعد انفجارات في المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان القوات النظامية السابقة

واضاف: دوي انفجارين جديدين وسط العاصمة السورية #دمشق