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عاجل:غارات جوية لهذه الدولة على دمشق - أخبار كلمتك

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عاجل:غارات جوية لهذه الدولة على دمشق - أخبار كلمتك

عاجل:غارات جوية لهذه الدولة على دمشق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - كلمتك/خاص:


قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس الوزراء الإسرائيلي يقرر احتلال منطقة  جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة و الجيش الإسرائيلي سيكون القوة التنفيذية في المنطقة العازلة على الحدود مع #سوريا

 

واضافت:هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية بدمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية

وقالت  يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة

وقال الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: السيطرة على المنطقة العازلة بسوريا هي عملية مؤقتة عقب تهديد المليشيات

وقال مراسل #الجزيرة: دوي انفجارات جديدة في #دمشق قرب منطقتي مطار المزة وكفرسوسة وانفجارات جديدة عند المربع الأمني في #دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك وحرائق بعد انفجارات في المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان القوات النظامية السابقة

واضاف: دوي انفجارين جديدين وسط العاصمة السورية #دمشق

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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