عاجل:الرئيس العليمي يعلن موقفه من سقوط نظام بشار الاسد في سوريا ويدعو إيران لهذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي:‏باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، نهنىء أبناء الشعب السوري العظيم بمناسبة عودة بلدهم الشقيق حرا إلى حاضنته العربية، وحضوره البناء في الأسرة الاقليمية والدولية.

واضاف:‏إنها لحظة تاريخية، أكد فيها الشعب السوري حقه في رفض الوصاية الأجنبية، وقد حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم، وصنع المستقبل الأفضل الذي يستحقونه جميعا.