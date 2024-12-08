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أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

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وزيرا التنمية المحلية والتضامن يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش - أخبار كلمتك

ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف بمشاركة 14 شركة عالمية ومحلية - أخبار كلمتك

ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف بمشاركة 14 شركة عالمية ومحلية - أخبار كلمتك

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عاجل:الرئيس العليمي يعلن موقفه من سقوط نظام بشار الاسد في سوريا ويدعو إيران لهذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

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عاجل:الرئيس العليمي يعلن موقفه من سقوط نظام بشار الاسد في سوريا ويدعو إيران لهذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يعلن موقفه من سقوط نظام بشار الاسد في سوريا ويدعو إيران لهذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - كلمتك/خاص:

قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي:‏باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، نهنىء أبناء الشعب السوري العظيم بمناسبة عودة بلدهم الشقيق حرا إلى حاضنته العربية، وحضوره البناء في الأسرة الاقليمية والدولية.
واضاف:‏إنها لحظة تاريخية، أكد فيها الشعب السوري حقه في رفض الوصاية الأجنبية، وقد حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم، وصنع المستقبل الأفضل الذي يستحقونه جميعا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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