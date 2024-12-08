الكشف عن حقيقة رفع الاضراب في عدن - أخبار كلمتك

صرح الأستاذ خالد مقبل الأمين العام لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبي ردا على مزاعم الأستاذ عوض مبجر وكيل العاصمة عدن لشؤون التربية والتعليم والذي ادعى فيها أن ستين مدرسة كسرت الإضراب وأنه تلقى تهديدات صريحة من نقابة المعلمين.

نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

"بداية نشكر القائمين على هذه الصفحة والتي عهدناها دائما تنشر الحقائق بشفافية ومصداقية وأننا في نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ننفي جملة وتفصيلا ما ورد من مغالطات لا أساس لها على لسان الأستاذ عوض مبجر خلال لقائه صباح اليوم بمدير قسم شرطة كريتر العقيد نبيل عامر من أنه قد تم فتح 60 "ستين" مدرسة كانت مضربة وأنه تلقى تهديدات من نقابة المعلمين ."

"من تلك المغالطات والافتراءات زعمه بكسر الإضراب وادعاؤه بأنه تلقى تهديدات صريحة من قبل نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين كلام غير صحيح وغير منطقي وإن تلقى تهديدات من عضو سواء أكان في مديرية معينة أو من نقابة العاصمة فعليه أن يثبت اتهامه بالدليل الدامغ."

وأكد الأستاذ خالد مقبل أن بيان النقابة سواء العامة أو نقابة العاصمة واضح وصريح لا لبس فيه وأن هناك مدارس يحاول مدراؤها كسر الإضراب وهي معروفة مثلا مديرية صيرة تحديدا اثنان من المدراء تعدوا سن التقاعد بعشر سنوات أو أكثر وأن ثلاثتهم ينتظرون إعادة تكريمهن مرة أخرى من قبل مدير عام المديرية كما تم قبل ثلاث سنوات بعد كسر الإضراب في تلك الفترة مكافأة لهن وتصريح إحدى المديرات بأن مدير عام صيرة تكفل بمائتين وخمسين مصاريف رحلة مدرسية.

وعلق الأستاذ خالد مقبل بنهاية تصريحه بعبارة ساخرة وطريفة بقوله: " ماذا تريد قيادة التربية والتعليم من بقاء المدراء الذين تخطوا الأجلين .. هل ينتظرون الأجل الثالث عزرائيل أو ملك الموت ينتزع أرواحهم"