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انتشار عسكري غير مسبوق في صنعاء وصدور اول توجيهات للحوثيين عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

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انتشار عسكري غير مسبوق في صنعاء وصدور اول توجيهات للحوثيين عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

انتشار عسكري غير مسبوق في صنعاء وصدور اول توجيهات للحوثيين عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - كلمتك/

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، انتشارًا أمنيًا مكثفًا وغير مسبوق، وذلك عقب الأنباء عن سقوط دمشق وانهيار النظام السوري، الحليف الإقليمي لإيران.

وأفادت مصادر  اعلامية بأن الميليشيا كثفت من وجودها العسكري في الشوارع والأحياء الرئيسية، وسط حالة استنفار واضحة لعناصرها في نقاط التفتيش والمقرات الأمنية.

ويأتي هذا الانتشار بالتزامن مع حالة من الارتباك تعيشها الميليشيا، خشية تحركات ميدانية ضدها على الجبهات العسكرية، خاصة مع تزايد الحديث عن انتفاضة شعبية مرتقبة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، نتيجة لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السكان.

في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن توجيهات حوثية لعناصرها بالاستعداد لأي طارئ، وسط مخاوف من تكرار السيناريو السوري في صنعاء، مع تصاعد الغضب الشعبي ضد سياساتهم القمعية وارتهانهم لأجندة إيران.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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