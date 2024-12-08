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قيادي سابق بالحراك الجنوبي: عقب سقوط دمشق سينفضح هؤلاء الجنوبيين الذين ذهبوا الى إيران - أخبار كلمتك

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قيادي سابق بالحراك الجنوبي: عقب سقوط دمشق سينفضح هؤلاء الجنوبيين الذين ذهبوا الى إيران - أخبار كلمتك

قيادي سابق بالحراك الجنوبي: عقب سقوط دمشق سينفضح هؤلاء الجنوبيين الذين ذهبوا الى إيران - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:19 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي السابق بالحراك الجنوبي عبدالفتاح(جماجم):
لو حافظوا المعارضة على الوثائق الموجوده في السفارة الايرانيه بدمشق سينكشف لكم الجنوبيين الذين راحوا طهران.
واضاف: لانه دخول طهران ليس بالجواز وإنما ببطاقة تصرفها السفارة الايرانيه بدمشق هذا الكلام قلته بصحيفة الغارديان بداية 2012م ونشرته عدة صحف عربيه ومحلية 
واختتم:وكذلك قلته بتقرير صحفي بموقع الجزيرة نت عام 2014م
اغلب الذين راحوا طهران بيطلعوا قيادات المجلس الانتقالي

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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