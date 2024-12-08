قال القيادي السابق بالحراك الجنوبي عبدالفتاح(جماجم):
لو حافظوا المعارضة على الوثائق الموجوده في السفارة الايرانيه بدمشق سينكشف لكم الجنوبيين الذين راحوا طهران.
واضاف: لانه دخول طهران ليس بالجواز وإنما ببطاقة تصرفها السفارة الايرانيه بدمشق هذا الكلام قلته بصحيفة الغارديان بداية 2012م ونشرته عدة صحف عربيه ومحلية
واختتم:وكذلك قلته بتقرير صحفي بموقع الجزيرة نت عام 2014م
اغلب الذين راحوا طهران بيطلعوا قيادات المجلس الانتقالي
قيادي سابق بالحراك الجنوبي: عقب سقوط دمشق سينفضح هؤلاء الجنوبيين الذين ذهبوا الى إيران - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:19 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القيادي السابق بالحراك الجنوبي عبدالفتاح(جماجم):
قال القيادي السابق بالحراك الجنوبي عبدالفتاح(جماجم):
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