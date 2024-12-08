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عاجل:الحوثيين يعلنون عن بيان عسكري مشترك مع هؤلاء - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثيين يعلنون عن بيان عسكري مشترك مع هؤلاء - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون عن بيان عسكري مشترك مع هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:19 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت مليشيا الحوثيين بيانا عسكريا جاء فيه:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِ إخوانِنا في قطاع غزة.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ بالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ.

عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً حيوياً في جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.
وقد حققتِ العملية  هدفَها بنجاح بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ ومعها مجاهدو المقاومةِ العراقيةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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