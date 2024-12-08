عاجل:الحوثيين يعلنون عن بيان عسكري مشترك مع هؤلاء - أخبار كلمتك

اصدرت مليشيا الحوثيين بيانا عسكريا جاء فيه:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِ إخوانِنا في قطاع غزة.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ بالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ.

عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً حيوياً في جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

وقد حققتِ العملية هدفَها بنجاح بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ ومعها مجاهدو المقاومةِ العراقيةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.