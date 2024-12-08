مذيع بقناة اماراتية:بعد سقوط الاسد يتحدث عن هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:19 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي عادل اليافعي:بشار رفض كل الأيادي العربية التي امتدت له لانقاذ سوريا من قبضة ايران ورفضها كلها وبقي معتمدا على روسيا و طهران وأذرعها لحمايته وسقط للأبد .
قال الاعلامي عادل اليافعي:بشار رفض كل الأيادي العربية التي امتدت له لانقاذ سوريا من قبضة ايران ورفضها كلها وبقي معتمدا على روسيا و طهران وأذرعها لحمايته وسقط للأبد .
واضاف:والحوثي كذلك امتدت له تلك الأيادي لانقاذ اليمن ولازال يرفض !!!حاضنتك العربية هي صمام أمانك فلا ترفضها فتندم .
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