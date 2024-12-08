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مذيع بقناة اماراتية:بعد سقوط الاسد يتحدث عن هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة اماراتية:بعد سقوط الاسد يتحدث عن هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية:بعد سقوط الاسد يتحدث عن هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:19 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي عادل اليافعي:بشار رفض كل الأيادي العربية التي امتدت له لانقاذ سوريا من قبضة ايران ورفضها كلها وبقي معتمدا على روسيا و طهران وأذرعها لحمايته وسقط للأبد .
واضاف:والحوثي كذلك امتدت له تلك الأيادي لانقاذ اليمن ولازال يرفض !!!حاضنتك العربية هي صمام أمانك فلا ترفضها فتندم .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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