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اول تعليق لتوكل كرمان على سقوط نظام الاسد ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

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اول تعليق لتوكل كرمان على سقوط نظام الاسد ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

اول تعليق لتوكل كرمان على سقوط نظام الاسد ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت توكل كرمان:‏أهنيء الشعب السوري بهذا الانتصار الكبير الذي أزال واحد من أكثر الأنظمة القمعية شراسة عبر التاريخ، فقد كان نظام الأسد نظاما ديكتاتوريا دمويا يمارس ارهاب الدولة على أوسع نطاق ضد شعبه من دون حق. يستحق الشعب السوري الدعم والمساندة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وإنه لمن المهم أن يتم دعم هذا التغيير الضروري والكف عن إيذاء السوريين الذي نالوا كل صنوف العذاب على يد نظام الأسد الإرهابي وداعميه الإقليميين والدوليين.
واضافت:لقد برهن الثوار السوريون على أحقية نضالهم في إزالة نظام ضالع في الأجرام مثل نظام بشار الأسد، وقدموا نموذجا جيدا في ادارة التغيير، مما يجعل تحركهم تحركا اخلاقيا بدرجة أساسية. إن ايماننا بحق السوريين في نيل الحرية نابع من ايماننا بقيمة الحرية، وبحق المظلومين في رفع الظلم عن كاهلهم.
واختتمت:لا شك أن ما حدث في سوريا هو لحظة فاصلة كبرى ما كانت لتحدث لولا تضحيات السوريين من جميع الأطياف والمناطق. وكل ما أرجوه بوصفي محبة للشعب السوري ولثورته العظيمة أن يستمر العمل بهذه الروح الأبية والمتسامحة لقد آن الأوان لتنعم سوريا بالأمن والسوريين بالحريات والكرامة اليوم لحظة تاريخية تستحق الوقوف أمامها باعتزاز، لقد هزم السوريون الظلم وحلفه الممتد إلى ما وراء البحار، معلنين قيامة سوريا التي ما كان لها أن تكون من مقتنيات عائلة مهووسة بالسلطة والتسلط، والتي ما كان لها أن تكون جزء من لعبة طائفية حقيرة.
عاشت سوريا حرة مستقلة، عاش الشعب السوري العظيم..

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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