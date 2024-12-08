اصيب ناشط مجتمعي بارز بجلطة اثر حملة تعرض لها ونقل الى المستشفى في صنعاء.
وقال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:اصيب فاعل الخير حزام عاصم (ابو عاصم) بجلطة ونقله الى المستشفى .
واضاف:بعد معاناة من حملة منشورات شنها ضده راشد معروف واتهمه فيها بنهب التبرعات واستغفال فاعلي الخير.
واختتم:لا تستهينوا بالأثر الصحي لمنشورات التواصل الاجتماعي.
عقب تعرضه لحملة كبيرة.. نقل فاعل الخير ابوعاصم الى المستشفى في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - كلمتك/خاص:
اصيب ناشط مجتمعي بارز بجلطة اثر حملة تعرض لها ونقل الى المستشفى في صنعاء.
اصيب ناشط مجتمعي بارز بجلطة اثر حملة تعرض لها ونقل الى المستشفى في صنعاء.
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