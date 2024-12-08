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عقب تعرضه لحملة كبيرة.. نقل فاعل الخير ابوعاصم الى المستشفى في صنعاء - أخبار كلمتك

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عقب تعرضه لحملة كبيرة.. نقل فاعل الخير ابوعاصم الى المستشفى في صنعاء - أخبار كلمتك

عقب تعرضه لحملة كبيرة.. نقل فاعل الخير ابوعاصم الى المستشفى في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - كلمتك/خاص:

اصيب ناشط مجتمعي بارز بجلطة اثر حملة تعرض لها ونقل الى المستشفى في صنعاء.
وقال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:اصيب فاعل الخير حزام عاصم (ابو عاصم) بجلطة ونقله الى المستشفى .
واضاف:بعد معاناة من حملة منشورات شنها ضده راشد معروف واتهمه فيها بنهب التبرعات واستغفال فاعلي الخير.
واختتم:لا تستهينوا بالأثر الصحي لمنشورات التواصل الاجتماعي.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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