اول تعليق للشرعية على سقوط الاسد وتتحدث عن سقوط الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

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‏● المشروع الإيراني التوسعي الذي استخدم المليشيات الطائفية كأدوات لاكمال الهلال الفارسي، وزرع الفوضى، وتقويض سيادة الدول، ونهب ثرواتها، والعبث بالسلم الاهلي وتدمير النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية والعربية، يتهاوى اليوم تحت وطأ وعي الشعوب واصرارها على التحرر من الهيمنة والوصاية، والعودة إلى فضائها العربي



‏● وفي اليمن، فإن الشعب اليمني الصامد والصابر الذي عانى وما زال يعاني الامرين من ويلات هذه الأجندة التوسعية واداتها الاقذر ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها الغاشم قبل عشرة اعوام، هو بالتأكيد جزء من صحوة وطنية وعربية متصاعدة لاستعادة القرار الوطني من براثن المد الفارسي

‏● اليمنيون، قادرون بحكمتهم وصمودهم، على اسقاط مخططات إيران وأداتها الحوثية في استباحة ارضهم والعبث بمصيرهم، كما سقطت تلك المخططات في سوريا ولبنان، فنحن أمام مرحلة جديدة في المنطقة، مليئة بالأمل والحرية، حيث تشرق شمس اليمن على طريق البناء والسلام والاستقرار



‏● وثقوا أن ما نراه اليوم من معاناة وتضحيات هو الثمن الذي يدفعه الأبطال من أجل غدٍ مشرق لا مكان فيه لمشاريع الهيمنة والوصاية الايرانية على مقدرات الأمة، واوهام استعادة الإمبراطورية الفارسية المندثرة



‏فاليمن سينتصر، والمستقبل أقرب مما يتخيل الجميع

