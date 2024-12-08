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اول تعليق للشرعية على سقوط الاسد وتتحدث عن سقوط الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

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اول تعليق للشرعية على سقوط الاسد وتتحدث عن سقوط الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

اول تعليق للشرعية على سقوط الاسد وتتحدث عن سقوط الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:48 مساءً - كلمتك/خاص:

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‏● المشروع الإيراني التوسعي الذي استخدم المليشيات الطائفية كأدوات لاكمال الهلال الفارسي، وزرع الفوضى، وتقويض سيادة الدول، ونهب ثرواتها، والعبث بالسلم الاهلي وتدمير النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية والعربية، يتهاوى اليوم تحت وطأ وعي الشعوب واصرارها على التحرر من الهيمنة والوصاية، والعودة إلى فضائها العربي


‏● وفي اليمن، فإن الشعب اليمني الصامد والصابر الذي عانى وما زال يعاني الامرين من ويلات هذه الأجندة التوسعية واداتها الاقذر ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها الغاشم قبل عشرة اعوام، هو بالتأكيد جزء من صحوة وطنية وعربية متصاعدة لاستعادة القرار الوطني من براثن المد الفارسي

 

‏● اليمنيون، قادرون بحكمتهم وصمودهم، على اسقاط مخططات إيران وأداتها الحوثية في استباحة ارضهم والعبث بمصيرهم، كما سقطت تلك المخططات في سوريا ولبنان، فنحن أمام مرحلة جديدة في المنطقة، مليئة بالأمل والحرية، حيث تشرق شمس اليمن على طريق البناء والسلام والاستقرار


‏● وثقوا أن ما نراه اليوم من معاناة وتضحيات هو الثمن الذي يدفعه الأبطال من أجل غدٍ مشرق لا مكان فيه لمشاريع الهيمنة والوصاية الايرانية على مقدرات الأمة، واوهام استعادة الإمبراطورية الفارسية المندثرة


‏فاليمن سينتصر، والمستقبل أقرب مما يتخيل الجميع
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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