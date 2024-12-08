تشهد مدينة صنعاء حالة ارتباك وتوتر بصفوف مليشيا الحوثيين وسط مخاوف من انطلاق عملية عسكرية لتحريرها.
وبحسب مصادر فان سقوط نظام الاسد تسبب بحالة خوف كبيرة لدى قيادات الحوثيين التي تخشى ان يتكرر السيناريو في صنعاء.
واشارت المصادر الى ان قيادات الحوثيين بدات تفكر بالخروج الامن من صنعاء قبل ان تسقط بحالة انطلاق عملية عسكرية
ارتباك في صنعاء بعد سقوط الاسد وسط مخاوف من انطلاق عملية التحرير - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - كلمتك/خاص:
تشهد مدينة صنعاء حالة ارتباك وتوتر بصفوف مليشيا الحوثيين وسط مخاوف من انطلاق عملية عسكرية لتحريرها.
تشهد مدينة صنعاء حالة ارتباك وتوتر بصفوف مليشيا الحوثيين وسط مخاوف من انطلاق عملية عسكرية لتحريرها.
0 تعليق