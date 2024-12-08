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ارتباك في صنعاء بعد سقوط الاسد وسط مخاوف من انطلاق عملية التحرير - أخبار كلمتك

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ارتباك في صنعاء بعد سقوط الاسد وسط مخاوف من انطلاق عملية التحرير - أخبار كلمتك

ارتباك في صنعاء بعد سقوط الاسد وسط مخاوف من انطلاق عملية التحرير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - كلمتك/خاص:

تشهد مدينة صنعاء حالة ارتباك وتوتر بصفوف مليشيا الحوثيين وسط مخاوف من انطلاق عملية عسكرية لتحريرها.
وبحسب مصادر فان سقوط نظام الاسد تسبب بحالة خوف كبيرة لدى قيادات الحوثيين التي تخشى ان يتكرر السيناريو في صنعاء.
واشارت المصادر الى ان قيادات الحوثيين بدات تفكر بالخروج الامن من صنعاء قبل ان تسقط بحالة انطلاق عملية عسكرية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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