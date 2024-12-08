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بدء الجلسة العامه للشيوخ لمناقشة قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة - أخبار كلمتك

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وفد رابطة رجال الأعمال القطريين: مصر بها مناخ جاذب للاستثمار وتحظى بفرص جيدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

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بدأت بالسلمية وانتهت بزحف مسلح، تسلسل زمني لأحداث سوريا على مدى 13 عاما - أخبار كلمتك

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لحظة عثور المعارضة السورية على طفل ونساء داخل سجن صيدنايا (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

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البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز - أخبار كلمتك

البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز - أخبار كلمتك

بالتزامن مع سقوط بشار الأسد، كندة علوش: اليوم أعلن شفائي التام من السرطان - أخبار كلمتك

بالتزامن مع سقوط بشار الأسد، كندة علوش: اليوم أعلن شفائي التام من السرطان - أخبار كلمتك

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تطور جديد باسعار الصرف قبل قليل - أخبار كلمتك

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تطور جديد باسعار الصرف قبل قليل - أخبار كلمتك

تطور جديد باسعار الصرف قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

في عدن:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 2055 البيع: 2063

-الريال السعودي: الشراء: 538 البيع: 538.8

في صنعاء:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 535 البيع: 540

-الريال السعودي: الشراء: 140 البيع:140.5

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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