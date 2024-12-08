يحدث الان.. ازدحام خانق في عدن عقب اغلاق طريق رئيسي - أخبار كلمتك

تشهد مدينة كريتر ازدحام خانق للمركبات عقب اغلاق طريق جبل حديد بسبب الاشغال.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:تسبب قطع خط جبل حديد بسبب الاشغال بازدحام خانق في كريتر حيث ان من يريد الذهاب من التواهي والمعلا الى خورمكسر عليه المرور من كريتر او من يريد الذهاب من الخور الى التواهي عليه المرور من كريتر بدلا من خط الحمراء بسبب تعرض الطريق للصيانة.

واضافوا:تسبب اغلاق الطريق بازدحام خانق وطوابير طويلة للسيارات من امام جولة الساعة الى سالم علي