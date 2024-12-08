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يحدث الان.. ازدحام خانق في عدن عقب اغلاق طريق رئيسي - أخبار كلمتك

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يحدث الان.. ازدحام خانق في عدن عقب اغلاق طريق رئيسي - أخبار كلمتك

يحدث الان.. ازدحام خانق في عدن عقب اغلاق طريق رئيسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

تشهد مدينة كريتر ازدحام خانق للمركبات عقب اغلاق طريق جبل حديد بسبب الاشغال.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:تسبب قطع خط جبل حديد بسبب الاشغال بازدحام خانق في كريتر حيث ان من يريد الذهاب من التواهي والمعلا الى خورمكسر عليه المرور من كريتر او من يريد الذهاب من الخور الى التواهي عليه المرور من كريتر بدلا من خط الحمراء بسبب تعرض الطريق للصيانة.
واضافوا:تسبب اغلاق الطريق بازدحام خانق وطوابير طويلة للسيارات  من امام جولة الساعة الى سالم علي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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