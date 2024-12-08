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جابر محمد: تماسك القيادة السياسية هو مفتاح النصر السياسي والعسكري - أخبار كلمتك

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جابر محمد: تماسك القيادة السياسية هو مفتاح النصر السياسي والعسكري - أخبار كلمتك

جابر محمد: تماسك القيادة السياسية هو مفتاح النصر السياسي والعسكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكد الإعلامي والمستشار في مكتب رئاسة الجمهورية جابر محمد أن أهم أسباب النصر السياسي والعسكري هو تماسك القيادة السياسية.

وأوضح أنه من خلال متابعته القريبة، استطاع مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجميع أعضاء المجلس خلق مناخ سياسي أكثر إيجابية، مما ساهم في توحيد الجهود نحو تحقيق النصر والاستقرار الأمني في المحافظات المحررة.

وأشار جابر محمد إلى أن النصر الأكبر تمثل في إنهاء كل أشكال التوتر السياسي والعسكري داخل الشرعية، كما كان الحال قبل إعلان مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد على ضرورة أن تعمل جميع القوى السياسية بروح الفريق الواحد، وأن يكون تقديم الخدمات للمواطن هو الهدف الأول.

وشدد على أهمية تماسك مؤسسات الدولة والعمل كفريق واحد لمواجهة التحديات، والابتعاد عن المكايدات، لكي تتمكن البلاد من الدخول في العملية السياسية بقوة واتحاد أكبر.
 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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