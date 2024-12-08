جابر محمد: تماسك القيادة السياسية هو مفتاح النصر السياسي والعسكري - أخبار كلمتك

أكد الإعلامي والمستشار في مكتب رئاسة الجمهورية جابر محمد أن أهم أسباب النصر السياسي والعسكري هو تماسك القيادة السياسية.

وأوضح أنه من خلال متابعته القريبة، استطاع مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجميع أعضاء المجلس خلق مناخ سياسي أكثر إيجابية، مما ساهم في توحيد الجهود نحو تحقيق النصر والاستقرار الأمني في المحافظات المحررة.

وأشار جابر محمد إلى أن النصر الأكبر تمثل في إنهاء كل أشكال التوتر السياسي والعسكري داخل الشرعية، كما كان الحال قبل إعلان مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد على ضرورة أن تعمل جميع القوى السياسية بروح الفريق الواحد، وأن يكون تقديم الخدمات للمواطن هو الهدف الأول.

وشدد على أهمية تماسك مؤسسات الدولة والعمل كفريق واحد لمواجهة التحديات، والابتعاد عن المكايدات، لكي تتمكن البلاد من الدخول في العملية السياسية بقوة واتحاد أكبر.

