الكشف عن تشكل صقيع في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس بارد جداً إلى شديد البرودة مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء منها، وطقس معتدل الحرارة في المناطق الساحلية، ومعتدل نهاراً وبارد إلى بارد نسبياً ليلاً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

وبحسب نشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عن المركز، فان مختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية التي تم الإطلاع عليها تشير إلى أن الطقس في المرتفعات الجبلية صحو - بارد جداً إلى شديد البرودة، أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية الغربية مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء منها.

وتوقع المركز أيضاً، أن الطقس في المناطق الساحلية صحو إلى غائم جزئياً - معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى، ورياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية، ونشطة على أرخبيل سقطرى وجنوب السواحل الغربية، حيث تصل سرعتها إلى 28 عقدة، وفي المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو - معتدل نهاراً وبارد إلى بارد نسبياً ليلاً، ورياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

وبينت التوقعات الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في عدد من المحافظات كالتالي: عدن 30 / 23 - صنعاء 25 / 03 - المكلا 29 / 22 - سقطرى 30 / 20 - الغيضة 31 / 17 - سيئون 29 / 12 - تعز 27 / 12 - الضالع 25 / 11 - مأرب 28 / 11 - عتق 27 / 12 - لحج 30 / 22 - الحديدة 31 / 24 - زنجبار 30 / 23.

ووجه مركز التنبؤات الجوية، تحذيراً للأخوة المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وللمزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة، وأنه عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأشارت نشرة الطقس البحرية الصادرة عن مركز التنبؤات، اليوم الأحد، إلى أن حالة البحر في سواحل أبين وعدن والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب، أما حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل إلى مضطرب، وحذر المركز، الأخوة الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وخليج عدن والسواحل الشرقية وباب المندب والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح.

