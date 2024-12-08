الحوثي يعين محافظا جديدا لهذه المحافظة تعرف عليه - أخبار كلمتك

أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارًا بتعيين محافظ جديد لمناطق سيطرتها بمحافظة الحديدة.

وعينت المليشيات، المدعو "عبدالله عبده أحمد عطيفي" محافظا لمحافظة الحديدة، خلفًا للمدعو محمد عياش قحيم.

وعمل عطيفي مع مليشيا الحوثي في مديرية التحيتا الساحلية قائدا لما يسمى “اللواء السابع حماة الساحل”.

وكان عطيفي مشرفا ميدانيا للمليشيات في مديرية التحيتا بمنطقة المغرس وقاد مواجهات مسلحة ضد عدد من عناصرَ ما يسمى الأمن الوقائي خلفت قتلى في صفوفهم وثلاثة من عناصره.

وجاء التعيين الحوثي للمدعو عطيفي بناء على خلفيته العسكرية في مجال القوات البحرية ما يدلل على التوجه الحوثي للمغامرة الحوثية بمحافظة الحديدة وإقحام سكانها في مواجهات مع القوى الدولية وجعلهم دروعا بشرية لهجمات انتقامية غربية.