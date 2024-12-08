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الحوثي يعين محافظا جديدا لهذه المحافظة تعرف عليه - أخبار كلمتك

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الحوثي يعين محافظا جديدا لهذه المحافظة تعرف عليه - أخبار كلمتك

الحوثي يعين محافظا جديدا لهذه المحافظة تعرف عليه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - كلمتك/خاص:

أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارًا بتعيين محافظ جديد لمناطق سيطرتها بمحافظة الحديدة.

وعينت المليشيات، المدعو "عبدالله عبده أحمد عطيفي" محافظا لمحافظة الحديدة، خلفًا للمدعو محمد عياش قحيم.

وعمل عطيفي مع مليشيا الحوثي في مديرية التحيتا الساحلية قائدا لما يسمى “اللواء السابع حماة الساحل”.

وكان عطيفي مشرفا ميدانيا للمليشيات في مديرية التحيتا بمنطقة المغرس وقاد مواجهات مسلحة ضد عدد من عناصرَ ما يسمى الأمن الوقائي خلفت قتلى في صفوفهم وثلاثة من عناصره.

وجاء التعيين الحوثي للمدعو عطيفي بناء على خلفيته العسكرية في مجال القوات البحرية ما يدلل على التوجه الحوثي للمغامرة الحوثية بمحافظة الحديدة وإقحام سكانها في مواجهات مع القوى الدولية وجعلهم دروعا بشرية لهجمات انتقامية غربية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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