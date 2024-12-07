أمريكا تتحدث عن العمل العسكري ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات الحوثيين لا تزال تشكل تهديداً للقوات الأمريكية وسفنها العسكرية وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها إلى الكونغرس الجمعة، بشأن تقرير صلاحيات الحرب، والتي نشرها البيت الأبيض.

وقال بايدن في رسالته إن الهجمات التي بدأت في نوفمبر 2023 شكلت "تهديدًا لسلامة قوات الولايات المتحدة والسفن التجارية وأطقمها والاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة.

وأشار إلى شن القوات الأمريكية ضربات منفصلة ضد المنشآت والمواقع والمعدات التابعة للحوثيين في اليمن وقال انها هدفت إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين حسب نص الرسالة.