مليشيا الحوثي تصعد أعمالها العدائية بشكل غير مسبوق في تعز - أخبار كلمتك

نشر ناطق محور تعز العسكري العقيد عبدالباسط البحر تفاصيل المعارك الضارية التي اندلعت خلال الساعات الماضية مع مليشيا الحوثي

* وأكد البحر انه مع الانهيارات المتسارعة للاذرع الايرانية في المنطقة وانكشاف حقيقتها الكرتونية، مليشيات العدو الحوثي الارهابي تترنح وتعاني سكرات الموت البطيئ، وهي تشاهد مصير مليشيا اذرع ايران وادواتها في المنطقة العربية تتلاشى وتتهاوى الواحدة تلو الأخرى، وهي تنتظر مصير كمصيرها آتي لا محالة بعدها بعون الله ثم بأيدينا.. وكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وهو ما سيكون عاجلا غير آجل، فلا مفر ولا مجال أمامها إلا النهاية المحتومة هم يعرفونها جيدا ونحن وابناء شعبنا نعرف ذلك.

وأوضح البحر ان المليشيا تقوم هروبا من ذلك المصير وعلامة ارتباك وانهيار ولاظهار التماسك المفقود والقوة المتلاشية المترنحة بأعمال وتحركات ورفسات أخيرة، باستهدافات للمدنيين العزل ولبعض الجبهات في محيط مدينة تعز واريافها، فخلال الايام الثلاثة الماضية استهدفت مدنيين في سوق شعبية بمقبنة غرب تعز بلغ عدد الضحايا أكثر من 14مدنيا واستهدفت مواطنين في أحد الاحياء السكنية الغرببة للمدينة جوار مشروع للمياة وراح ضحيته 3 مدنيين آخرين، كما استهدفت احياء المنفذ الشرقي وجوار فرع البنك المركزي اليمني بالطيران المسير رغم ازدحام المدخل بالمسافرين.

كما أطلقت المليشيا نيران كثيفة متقطعة خلال الـ24ساعة الماضية بالمعدلات والرشاشات ومدافع 23مم على جبهات المدينة واريافها في الاقروض والكدحة والضباب ومقبنة، كما قصفت بقذائف الهاونات الثقيلة مواقع الضباب والصياحي دون اصابات في الجبهة الغربية، وقصفت بقذائف الآر بي جي الآحياء المدنية الواقعة بالقرب من معسكر التشريفات ومحيط القصر الجمهوري في جبهة شرق المدينة.

كما استهدفت بالقناصات مواقع الجيش في عقبة منيف شرقا، وقنصت من تلة المدرجات غربا على مواقع الجيش بالدمينة، واستهدف العدو الغادر الجبان بالمدفعية الرشاشة 23مم مواقع الخزان وغراب في الجبهة الغربية للمدينة، كما يقوم العدو باعمال هندسية واستحداثات عسكرية وبناء متارس وانشاء تحصينات في عدد من الجبهات منها جبهة الكدحة وتلة الشيكي وجبل الزهيب.

على صعيد الحشد بالمغرر بهم قام العدو بالدفع بتعزيزات من قطعانه بـ13 طقم عليها افراد وذخائر وعيارات والدفع بعربات مدرعة إلى مواقعه في تبة سوفتيل وجولة القصر شمال شرق تعز والحوجلة والمحضار وودي جديد شمال المدينة، كما يقوم العدو بالتحليق بالطيران المسير فوق عدد من المواقع والجبهات وعلى عدد من القرى الآهلة والحياء السكنية.

بالمقابل وقياما بالواجب الوطني والدستوري الملقى على عاتقهم قام ابطال قواتنا المسلحة بالرد على مصادر النيران المعادية، كما تم استهداف كل تحركات واستحداثات واعمال العدو بالاسلحة المتوسطة والثقيلة، وقد الحقت قواتنا بالعدو خسائر مادية وبشرية، كما تم تنفيذ عميلة اغارة نوعية على مواقع العدو في محيط معسكر التشريفات تمكنت خلالها قواتنا من تدمير وتفجير نفق والهنجر الثاني؛ حيث كان العدو يحتمي خلفهما ويستهدف المدينة من خلالهما، وعاد الابطال إلى مواقعهم السابقة سالمين في الجبهة الشرقية، كما استهدف ابطال الجيش والمقاومة عناصر استطلاع العدو الذين حاولوا التسلل إلى مواقع جبهات غرب المدينة.

الجدير بالرصد والذكر أن ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في قمة المعنوية وأعلى درجات الجاهزية الفنية والقتالية وأعلى مستويات الاستعداد القتالي العالي وفي يقظة مستمرة لكل التحركات المعادية، واستعداد دائم وتحت أي ظروف للتحرك وتنفيذ المهام المخطط لها لاستكمال تحرير المحافظة بنجاح.

عقيد. عبدالباسط البحر

السبت 6 / 6 / 1446هـ

الموافق 7 / 12 / 2024م.