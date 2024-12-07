مسلحون يصبون ماء النار على مسؤول حكومي كبير الليلة - أخبار كلمتك

قام مسلحين على متن دراجة نارية برش مدير مكتب الصحة بتعز بماء النار اثناء عودته الى منزله .

وقالت مصادر لكريتر سكاي:كان الدكتور

رشاد المخلافي مدير مكتب الصحه بمديرية القاهرة بمحافظة #تعز عائد الى منزله قبل ان يعترضه مسلحين ويصبوا ماء النار على وجهه ويفرون من المكان.

واضافت:الساعة ٧ مساء تم اسعاف الدكتور رشاد الى مستشفى الثورة بعد صب مادة الاسيد عليه.

وتحصل كلمتك على افادة خاصة جاء فيها:

وصل إلي مستشفي الثورة الساعه7:00مسا

يومنا هذا السبت 7/12/2024

الحاله حريق بس مادة الاسيت

المجني عليه

الدكتور /رشاد سعيد دبوان

العمر 45

السكن السلخانه

العمل في مكتب الصحه تعز مديرا لفرع مكتب الصحه القاهره

الاصابه حريق متفرق في الجسم بي مادة الاسيت

مكان الواقعة جوار مستشفى الاهدل شارع المغتربين

الجناة من قبل 2 أشخاص مجهولين علي متن دراجه ناريه

قامو بي طفش المجني عليه ولذو بي الفرار

لا توجد أي معلومات عن هوية الجنات أو الاسباب