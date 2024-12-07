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مسلحون يصبون ماء النار على مسؤول حكومي كبير الليلة - أخبار كلمتك

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مسلحون يصبون ماء النار على مسؤول حكومي كبير الليلة - أخبار كلمتك

مسلحون يصبون ماء النار على مسؤول حكومي كبير الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - كلمتك/خاص:

قام مسلحين على متن دراجة نارية برش مدير مكتب الصحة بتعز بماء النار اثناء عودته الى منزله .
وقالت مصادر لكريتر سكاي:كان الدكتور 
رشاد المخلافي مدير مكتب الصحه بمديرية القاهرة بمحافظة #تعز عائد الى منزله قبل ان يعترضه مسلحين ويصبوا ماء النار على وجهه ويفرون من المكان.
واضافت:الساعة ٧ مساء تم اسعاف الدكتور رشاد الى مستشفى الثورة بعد صب مادة الاسيد عليه.
وتحصل كلمتك على افادة خاصة جاء فيها:

وصل إلي مستشفي الثورة الساعه7:00مسا
يومنا هذا السبت 7/12/2024 
الحاله حريق بس مادة الاسيت 
المجني عليه 
الدكتور  /رشاد سعيد دبوان 
العمر 45
السكن السلخانه 
العمل في مكتب الصحه تعز مديرا لفرع مكتب الصحه القاهره 
الاصابه حريق متفرق في الجسم بي مادة الاسيت 
مكان الواقعة جوار مستشفى الاهدل شارع المغتربين 
الجناة من قبل 2 أشخاص مجهولين علي متن  دراجه ناريه
قامو بي طفش المجني عليه ولذو بي الفرار 
لا توجد أي معلومات عن هوية الجنات أو الاسباب 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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