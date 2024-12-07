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بدء صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

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بدء صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

بدء صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، اليوم السبت، بدء عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024م، لعدد من وحدات وزارة الدفاع.

 

وحسب أعلان البنك فإن الوحدات التي تم بدء تسلم مرتبات منتسبيها هي :-

اللواء 35 مدرع

واللواء 155

اللواء الثالث حماية رئاسة

اللواء الثاني حرس حدود


ويمكن استلام المرتبات عبر فروع البنك او عبر شبكة "عدن حوالة" التابعة للبنك والمنتشرة في عموم البلاد او نقاط الصرف عبر الوكلاء.


الجدير بالذكر أن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، يقوم بصرف مرتبات موظفي عدد من المرافق الحكومية في مختلف المحافظات، التي سبق ونال ثقتها ووقع معها على صرف مرتبات منتسبيها، وذلك ضمن التوجيهات الحكومية لصرف المرتبات عبر البنوك الحكومية والأهلية حسب التعميم الذي سبق واصدره البنك المركزي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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