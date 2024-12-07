بدء صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، اليوم السبت، بدء عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024م، لعدد من وحدات وزارة الدفاع.

وحسب أعلان البنك فإن الوحدات التي تم بدء تسلم مرتبات منتسبيها هي :-

اللواء 35 مدرع

واللواء 155

اللواء الثالث حماية رئاسة

اللواء الثاني حرس حدود



ويمكن استلام المرتبات عبر فروع البنك او عبر شبكة "عدن حوالة" التابعة للبنك والمنتشرة في عموم البلاد او نقاط الصرف عبر الوكلاء.



الجدير بالذكر أن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، يقوم بصرف مرتبات موظفي عدد من المرافق الحكومية في مختلف المحافظات، التي سبق ونال ثقتها ووقع معها على صرف مرتبات منتسبيها، وذلك ضمن التوجيهات الحكومية لصرف المرتبات عبر البنوك الحكومية والأهلية حسب التعميم الذي سبق واصدره البنك المركزي.