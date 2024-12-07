تصاعد الغضب الشعبي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك



‏اعلنت محافظة ‎إب، بكافة مديرياتها، عن النكف القبلي لدم الشيخ أبو شعر

واجاء اعلان قبال إب عن النكف وذلك بعد استمرار مماطلة مليشيا ‎الحوثي الإرهابية في تسليم القتلة الذين ارتكبوا الجريمة، وعلى رأسهم مدير قسم شرطة شميلة.

يأتي هذا الإعلان في إطار تصاعد الغضب الشعبي ورفض المجتمع المحلي لسياسات المليشيا المماطلة والتعسفية، مطالبين بسرعة تقديم القتلة للعدالة.

واكدت القبائل في إب على استعدادها لتفعيل جميع الوسائل القانونية والشعبية لاستعادة حق الشيخ أبو شعر وإيقاف العبث الأمني الذي تمارسه المليشيا في المنطقة.