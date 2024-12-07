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بنك القطيبي الإسلامي يفتتح 4 فروع جديدة في إطار تعزيز شبكة خدماته المصرفية - أخبار كلمتك

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بنك القطيبي الإسلامي يفتتح 4 فروع جديدة في إطار تعزيز شبكة خدماته المصرفية - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يفتتح 4 فروع جديدة في إطار تعزيز شبكة خدماته المصرفية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:33 مساءً - كلمتك/خاص:

افتتح بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر أربعة فروع جديدة في يوم واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة فروعه وتوسيع نطاق خدماته المصرفية لتلبية احتياجات العملاء في مختلف المناطق.

وافتتح البنك صباح اليوم السبت ٢٠٢٤/١٢/٧م، أربعة فروع جديدة هي، فرع عدن كالتكس ، فرع عدن السيلة ، فرع الحبيلين ، وفرع الضالع.

وقال الشيخ سمير القطيبي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار سياسة البنك في التوسع والانتشار، واستراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف خدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وأكد القطيبي، أن الفروع الجديدة تم تجهيزها بأحدث النظم والمعايير المصرفية العالمية، وذلك لضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة تسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز رضا العملاء.

وستقدم الفروع الجديدة، منتجات التمويل بأنواعها، كما يمكن أيضًا للعملاء الاستفادة من منتجات الحساب الجاري، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية "ماستر كارد" والصرافات الآلية، والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء المالية.

يُذكر أن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، كان قد حصل مؤخرًا على جائزة البنك الرائد في الخدمات المصرفية لعام 2024 من اتحاد المصارف العربية، كما يواصل البنك جهوده لتوسيع شبكة فروعه وتعزيز حضوره المصرفي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتطورة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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