بنك القطيبي الإسلامي يفتتح 4 فروع جديدة في إطار تعزيز شبكة خدماته المصرفية - أخبار كلمتك

افتتح بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر أربعة فروع جديدة في يوم واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة فروعه وتوسيع نطاق خدماته المصرفية لتلبية احتياجات العملاء في مختلف المناطق.

وافتتح البنك صباح اليوم السبت ٢٠٢٤/١٢/٧م، أربعة فروع جديدة هي، فرع عدن كالتكس ، فرع عدن السيلة ، فرع الحبيلين ، وفرع الضالع.

وقال الشيخ سمير القطيبي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار سياسة البنك في التوسع والانتشار، واستراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف خدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وأكد القطيبي، أن الفروع الجديدة تم تجهيزها بأحدث النظم والمعايير المصرفية العالمية، وذلك لضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة تسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز رضا العملاء.

وستقدم الفروع الجديدة، منتجات التمويل بأنواعها، كما يمكن أيضًا للعملاء الاستفادة من منتجات الحساب الجاري، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية "ماستر كارد" والصرافات الآلية، والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء المالية.

يُذكر أن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، كان قد حصل مؤخرًا على جائزة البنك الرائد في الخدمات المصرفية لعام 2024 من اتحاد المصارف العربية، كما يواصل البنك جهوده لتوسيع شبكة فروعه وتعزيز حضوره المصرفي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتطورة.