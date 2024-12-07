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طالب يقدم على قتل نفسه داخل غرفته - أخبار كلمتك

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طالب يقدم على قتل نفسه داخل غرفته - أخبار كلمتك

طالب يقدم على قتل نفسه داخل غرفته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:43 مساءً - كلمتك/خاص:

توفي الشاب ( م . ع . أ . ش ) صباح اليوم السبت  في عزلة الجبزية مديرية المعافر محافظة  تعز 

وقال أقارب للشاب والذي يدرس طالب في الصف الأول الثانوي  ان الشاب  قام بشنق نفسه في إحدى غرف منزلهم بعد أن اغلق الباب على نفسه لأسباب مجهولة

وحاول أقارب الشاب إنقاذه  وأسعافه إلى مدينة النشمة مركز مديرية المعافر إلا أنه فارق الحياة   .. 
 
ودفن الشاب ( م. ع. أ . ش ) عصر هذا اليوم بعد ان أجرت الجهات الأمنية في المديرية التحقيقات اللازمة في الحادث ..

هذا وتعد الانتحار ظاهرة خطيرة بدأت تغزو الأرياف بعد المدن في العديد من المحافظات اليمنية ..

من/وليد الجبزي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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