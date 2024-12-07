ضبط عبوات ناسفة داخل منزل - أخبار كلمتك

تمكنت قوات الحزام الأمني،من ضبط عبوات شديدة الانفجار وأحزمة ناسفة كانت مخبأة داخل أحد المنازل في منطقة الرجاع بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج.

ووفقا لمصدر عملياتي في حزام طوق العاصمة عدن، أن العملية جاءت بناء على بلاغ عن وجود متفجرات مخبأة في أحد المنازل، وبعد التحقق من البلاغ، تحركت قوة من الحزام الأمني بنقطة مصنع الحديد برفقة فريق فني متخصص الى الموقع حيث تم فحص المتفجرات ونقلها إلى مكان آمن.



وأشار المصدر العملياتي إلى أن: “المضبوطات تكونت من خمس عبوات ناسفة جاهزة، وعبوة مستطيلة الشكل، وقنبلة يدوية محلية الصنع، وحزام ناسف، بالإضافة إلى عشرات العبوات شديدة الانفجار من مادة “سي 4″، وصواعق بيرنجات، وحقيبة بلاستيكية لحفظ المواد المتفجرة”.

وقال المصدر العملياتي ان افراد نقطة الحديد تمكنوا من القبض على المتهم الرئيسي”س.أ.ع.م”الذي اعترف في إخفاء العبوات داخل منزل احد أقاربه.

واكد المصدر العملياتي أن المضبوطات تم تحويلها إلى الجهات المختصة،بينما يخضع المتهم للإجراءات القانونية لضمان محاسبته.

تأتي هذه العملية في إطار جهود قوات الحزام الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومنع أي أنشطة تخريبية تهدد سلامة المواطنين.