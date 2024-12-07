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توجيه رسالة هامة لسكان المخا - أخبار كلمتك

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توجيه رسالة هامة لسكان المخا - أخبار كلمتك

توجيه رسالة هامة لسكان المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجه اليوم رسالة هامة لجميع المواطنين في مدينة المخا ونواحيها والزهيره والخضراء

هذا وتم مطالبة السكان الذين لديهم اسطوانات غاز منزلي تالفة عليهم بالتوجه الى اقرب وكيل معتمد لدى الشركه اليمنيه الغاز
واستبدالها باسطونة اخرى جديد 
مع احضار وثائقه الشخصية مثل بطاقه شخصية اوما يثبت ذالك

 

موضحاً ان الاسطوانات التي سيتم استبدالها هي كالاتي
سعودي
يمني
ايطالي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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