توجيه رسالة هامة لسكان المخا - أخبار كلمتك

وجه اليوم رسالة هامة لجميع المواطنين في مدينة المخا ونواحيها والزهيره والخضراء

هذا وتم مطالبة السكان الذين لديهم اسطوانات غاز منزلي تالفة عليهم بالتوجه الى اقرب وكيل معتمد لدى الشركه اليمنيه الغاز

واستبدالها باسطونة اخرى جديد

مع احضار وثائقه الشخصية مثل بطاقه شخصية اوما يثبت ذالك

موضحاً ان الاسطوانات التي سيتم استبدالها هي كالاتي

سعودي

يمني

ايطالي