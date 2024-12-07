الحوثيين يختطفون اكاديميا بارزا - أخبار كلمتك

اختطفت مليشيا الحوثي، دكتور أكاديمي، في محافظة إب، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
وقالت مصادر أكاديمية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية خطفت الدكتور "علي نور الدين"، ونقلته إلى سجونها بمقر "الأمن السياسي" بمدينة إب عاصمة المحافظة.
وأضافت المصادر أن عملية الاختطاف للأكاديمي "علي نور الدين" جاءت بسبب مواقفه المعارضة لممارسات وانتهاكات مليشيا الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا هددت بنقل "نور الدين" إلى سجونها بصنعاء، بعد محاولة وجهاء ووسطاء التدخل لدى قيادات المليشيا للإفراج عنه
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