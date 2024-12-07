قال القيادي بالانتقالي فضل الجعدي:من يسمون انفسهم بالمعارضة السورية يملكون الدبابات والمدرعات والطائرات المسيرة وتم تجميعهم من اكثر التيارات الدينية تطرفا .
واضاف:ليس لاسقاط نظام الاسد ولكن لاسقاط سوريا ، واذا سقطت سوريا بيد الارهاب فستدخل المنطقة كلها في خراب ليس له نظير .
تصريح خطير لقيادي بالانتقالي بشان سقوط سوريا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القيادي بالانتقالي فضل الجعدي:من يسمون انفسهم بالمعارضة السورية يملكون الدبابات والمدرعات والطائرات المسيرة وتم تجميعهم من اكثر التيارات الدينية تطرفا .
قال القيادي بالانتقالي فضل الجعدي:من يسمون انفسهم بالمعارضة السورية يملكون الدبابات والمدرعات والطائرات المسيرة وتم تجميعهم من اكثر التيارات الدينية تطرفا .
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