قال الاعلامي عادل اليافعي:لن استغرب مما نشر حول سرقة ونهب شقق الايتام في عدن من قبل عصابة قذرة قاسية مريضة حقيرة فقدت الخلق والدين تسلطت على رقاب الناس فهذه العصابة وجدت شعب ساذج عشق الطبل فمهما عملوا به وكذبوا عليه وجلدوه ليل نهار سيقول لهم شكرا وعادي ولاجل الجنوب كل شي يهون .
واضاف:أنا أرى أن يستلموا مبلغ تبرعات لوحة حنين والتي فاقت مئة مليون وقدها لأجل الجنوب وما قدموه لنصرته ورفعته وحريته
واختتم:عليكم لعنات السماء والأرض يا خس ماخلق ربي يا اسوء من رأت اعيننا وبحول الله سنرى نهايتكم قريبا صوتا وصورة
اليافعي يعلق على نهب شقق مدينة مولتها الكويت في عدن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:04 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي عادل اليافعي:لن استغرب مما نشر حول سرقة ونهب شقق الايتام في عدن من قبل عصابة قذرة قاسية مريضة حقيرة فقدت الخلق والدين تسلطت على رقاب الناس فهذه العصابة وجدت شعب ساذج عشق الطبل فمهما عملوا به وكذبوا عليه وجلدوه ليل نهار سيقول لهم شكرا وعادي ولاجل الجنوب كل شي يهون .
قال الاعلامي عادل اليافعي:لن استغرب مما نشر حول سرقة ونهب شقق الايتام في عدن من قبل عصابة قذرة قاسية مريضة حقيرة فقدت الخلق والدين تسلطت على رقاب الناس فهذه العصابة وجدت شعب ساذج عشق الطبل فمهما عملوا به وكذبوا عليه وجلدوه ليل نهار سيقول لهم شكرا وعادي ولاجل الجنوب كل شي يهون .
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