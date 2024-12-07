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رئيس «كاك بنك» يلتقي ممثل صندوق المناخ الأخضر لبحث الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

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رئيس «كاك بنك» يلتقي ممثل صندوق المناخ الأخضر لبحث الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

رئيس «كاك بنك» يلتقي ممثل صندوق المناخ الأخضر لبحث الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:04 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك الأستاذ/ حاشد الهمداني بممثل صندوق المناخ الأخضر السيد باون فخر الدين وفريقه على هامش أعمال مؤتمر كوب 16 بالتزامن مع تواصل مشاركة «كاك بنك» في أعمال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من 2_13 من شهر ديسمبر الجاري 2024.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية التعاون والعمل المشترك مع الصندوق واستمرار الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية المشتركة وأهمية التعاون المشترك بين المؤسسات المالية وصناديق المناخ وبما يمكن أن يساعد في توفير التمويلات اللازمة لمشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي؛ باعتبار مؤتمر كوب 16 منصة هامة لمناقشة قضايا المناخ وتبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات.

وأوضح الهمداني خلال الاجتماع أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية المستدامة وتساعد على مواجهة التحديات المناخية التي تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك اليمن.

وأشار الهمداني إلى أن التعاون بين المؤسسات المالية وصندوق المناخ يمكن أن يؤدي إلى توفير التمويلات اللازمة لمشاريع التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ،  هذا التعاون سيعود بالنفع على المجتمعات المحلية والبيئة في اليمن، مما يعزز من جهود البلاد في التصدي للتغيرات المناخية والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويعمل صندوق المناخ الأخضر الذي تم انشائه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان لتشغيل الآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف وكيفية مواجهة صعوبات تغير المناخ.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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