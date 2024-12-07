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منع وقفة للمطالبة بالقبض على قيادي حوثي ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

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منع وقفة للمطالبة بالقبض على قيادي حوثي ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

منع وقفة للمطالبة بالقبض على قيادي حوثي ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:منع الحوثيين في اب قيام وقفة احتجاجية سلمية كان مقررا لها ان تكون اليوم السبت صباحا بجوار مدرسة اروى في حي الوازعية بمدينة اب ..
واضاف:الوقفة كانت من قبل أبناء الحي للمطالبة بالقبض على احد المتحوثين الذي قام بقتل الشاب كريم عبدالرحمن البدوي قبل عدة ايام ومازال طليقا حتى اليوم 
واختتم:احد قيادات الحوثي الأمنية تواصل  باسرة كريم وهددهم اذا قاموا بعمل تلك الوقفة بالاعتقال الحوثيون مرعوبون جدا من أي شئ هذه الايام
فما بالكم  لو تحركت جبهات القتال في كل مكان واشتعلت في وجوههم ...

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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