منع وقفة للمطالبة بالقبض على قيادي حوثي ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

قال الناشط ابراهيم عسقين:منع الحوثيين في اب قيام وقفة احتجاجية سلمية كان مقررا لها ان تكون اليوم السبت صباحا بجوار مدرسة اروى في حي الوازعية بمدينة اب ..

واضاف:الوقفة كانت من قبل أبناء الحي للمطالبة بالقبض على احد المتحوثين الذي قام بقتل الشاب كريم عبدالرحمن البدوي قبل عدة ايام ومازال طليقا حتى اليوم

واختتم:احد قيادات الحوثي الأمنية تواصل باسرة كريم وهددهم اذا قاموا بعمل تلك الوقفة بالاعتقال الحوثيون مرعوبون جدا من أي شئ هذه الايام

فما بالكم لو تحركت جبهات القتال في كل مكان واشتعلت في وجوههم ...