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صدور قرار تعيين جديد بعدن. - أخبار كلمتك

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صدور قرار تعيين جديد بعدن. - أخبار كلمتك

صدور قرار تعيين جديد بعدن. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:59 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدر مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، أمراً إدارياً بتكليف مدير جديد لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية.

وقضى الأمر الإداري، والذي حمل رقم ( 60 ) لعام 2024م، بتكليف محمد فضل محسن المسهري، مديراً لمكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية المنصورة.

الجدير ذكره، بأن محمد المسهري ( 34 ) عاماً، من أبناء منطقة عبدالعزيز عبدالولي بمديرية المنصورة، هو إمام وخطيب مسجد الشيخ زائد بن سلطان رحمة الله عليه في ذات المنطقة، ويعد أحد مرشدي مكتب الأوقاف بالعاصمة عدن، بالإضافة إلى أنه عمل في الإشراف على حلقات تحفيظ القرآن في عدن، عبر مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة عدن.
وفقه الله لكل خير 
الرجل المناسب في المكان المناسب

محمد القادري

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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