تمكنت قوات الجيش الوطني من تفجير هنجر ونفق للحوثيين في تعز
واستهدف الجيش مواقع تمركز مليشيات الحوثي، في الجبهة الشرقية.
وبحسب مصادر فان قوات الجيش تمكنت من تفجير هنجر ونفق كانت تستخدمهما المليشيات الحوثية في عمليات استهداف لمواقع الجيش.
ويقع الهنجر والنفق اللذين تم تفجيرهما بالقرب من معسكر التشريفات
ضربة عسكرية قوية يتلقاها الحوثيين - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:43 مساءً - كلمتك/خاص:
تمكنت قوات الجيش الوطني من تفجير هنجر ونفق للحوثيين في تعز
تمكنت قوات الجيش الوطني من تفجير هنجر ونفق للحوثيين في تعز
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