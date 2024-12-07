فرض جباية ب٣٠ مليون ريال يوميا - أخبار كلمتك

كشف الكاتب البارز احمد فرج ابوخليفة عن جبايات كبيرة بشان النفط في شبوة.

وقال احمد فرج ابوخليفة:قبل ايام كنت اتناقش مع مالك محطة وقود خارج عتق قال ندفع 65 ريال عن كل لتر لشركة النفط تحت مسمى عمولة او ضريبة او جباية قلت له متاكد من الرقم قال نعم ادفع قرابة 4 مليون ريال عن القاطرة ابو 60 الف لتر

واضاف:شبوة تستهلك قرابة مليون لتر من الوقود يوميآ

لو افترضنا نصف مليون يوميآ يعني يوميآ فوق ال 30 مليون ريال في الشهر حوالي واحد مليار ريال وفي عهد بافياض مدير شركة النفط كانت الضرائب 7 ريال وكان يصرف موازنات تشغيلية لاغلب المكاتب الحكومية ومحور عتق عندما انهارت الحكومات المحلية والمركزية عامي 2015 \ 2016

واختتم:وفي عهد بن عديو وسبولة كانت ضرائب الوقود 30 ريال لشركة النفط كان يصرفون منها لجبهة شقرة ورواتب كتيبتين للقوات الخاصة ويصرفون لقوات النجدة والامن واعضاء حزب الاصلاح وضيافات الوفود .... الخ الان الضرائب من 65 ريال على اللتر الواحد ويجي نهاية الشهر والموظفين بدون رواتب رغم جبهة شقرة انتهت والمكاتب الحكومية لم يعودو يستلمون موازنات تشغيلية والقوات الخاصة والعامة انتهى موضوعها قهر لما تتعب نفسك وتدافع عن كوادر شبوة واقصائهم وتهميشهم من المناصب المركزية وتدافع عن حقوق شبوة وهناك موظفين بالمحافظة بعدد اصابع اليدين ينهبون ويسرقون خيرات وموارد وايرادات المحافظة ..

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