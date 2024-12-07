بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

فرض جباية ب٣٠ مليون ريال يوميا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فرض جباية ب٣٠ مليون ريال يوميا - أخبار كلمتك

فرض جباية ب٣٠ مليون ريال يوميا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف الكاتب البارز احمد فرج ابوخليفة عن جبايات كبيرة بشان النفط في شبوة.
وقال احمد فرج ابوخليفة:قبل ايام كنت اتناقش مع مالك محطة وقود خارج عتق قال ندفع 65 ريال عن كل لتر لشركة النفط تحت مسمى عمولة او ضريبة او جباية قلت له متاكد من الرقم قال نعم ادفع قرابة 4 مليون ريال عن القاطرة ابو 60 الف لتر

واضاف:شبوة تستهلك قرابة مليون لتر من الوقود يوميآ 
لو افترضنا نصف مليون يوميآ يعني يوميآ فوق ال 30 مليون ريال في الشهر حوالي واحد مليار ريال وفي عهد بافياض مدير شركة النفط كانت الضرائب 7 ريال وكان يصرف موازنات تشغيلية لاغلب المكاتب الحكومية ومحور عتق عندما انهارت الحكومات المحلية والمركزية عامي 2015 \ 2016
واختتم:وفي عهد بن عديو وسبولة كانت ضرائب الوقود 30 ريال لشركة النفط كان يصرفون منها لجبهة شقرة ورواتب كتيبتين للقوات الخاصة ويصرفون لقوات النجدة والامن واعضاء حزب الاصلاح وضيافات الوفود .... الخ الان الضرائب من 65 ريال على اللتر الواحد ويجي نهاية الشهر والموظفين بدون رواتب رغم جبهة شقرة انتهت والمكاتب الحكومية لم يعودو يستلمون موازنات تشغيلية والقوات الخاصة والعامة انتهى موضوعها قهر لما تتعب نفسك وتدافع عن كوادر شبوة واقصائهم وتهميشهم من المناصب المركزية وتدافع عن حقوق شبوة وهناك موظفين بالمحافظة بعدد اصابع اليدين ينهبون ويسرقون خيرات وموارد وايرادات المحافظة ..
.
.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق