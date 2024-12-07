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اليافعي:يجب التحرك بهذا الموعد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

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اليافعي:يجب التحرك بهذا الموعد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

اليافعي:يجب التحرك بهذا الموعد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الدكتور حسين اليافعي:الجمود العسكري في الملف اليمني كارثي.. هل ستتحرك قيادة الشرعية لإشعال الجبهات بعد التهاوي المستمر لاذرع ايران في لبنان و سوريا والعراق لاحقاً؟! ام ستظل تتفرج؟!
واضاف:لماذا لايُستغل الزخم العالمي و السخط الشعبي ضد مرتزقة ايران!فرصة لن تتكرر وضياعها يعني مزيداً من التشظي والمعاناة
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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