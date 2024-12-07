اليافعي:يجب التحرك بهذا الموعد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الدكتور حسين اليافعي:الجمود العسكري في الملف اليمني كارثي.. هل ستتحرك قيادة الشرعية لإشعال الجبهات بعد التهاوي المستمر لاذرع ايران في لبنان و سوريا والعراق لاحقاً؟! ام ستظل تتفرج؟!
قال الدكتور حسين اليافعي:الجمود العسكري في الملف اليمني كارثي.. هل ستتحرك قيادة الشرعية لإشعال الجبهات بعد التهاوي المستمر لاذرع ايران في لبنان و سوريا والعراق لاحقاً؟! ام ستظل تتفرج؟!
واضاف:لماذا لايُستغل الزخم العالمي و السخط الشعبي ضد مرتزقة ايران!فرصة لن تتكرر وضياعها يعني مزيداً من التشظي والمعاناة
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