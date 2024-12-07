اليافعي:يجب التحرك بهذا الموعد لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

قال الدكتور حسين اليافعي:الجمود العسكري في الملف اليمني كارثي.. هل ستتحرك قيادة الشرعية لإشعال الجبهات بعد التهاوي المستمر لاذرع ايران في لبنان و سوريا والعراق لاحقاً؟! ام ستظل تتفرج؟!

واضاف:لماذا لايُستغل الزخم العالمي و السخط الشعبي ضد مرتزقة ايران!فرصة لن تتكرر وضياعها يعني مزيداً من التشظي والمعاناة

