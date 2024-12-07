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تفاصيل جديدة لاغتصاب طفل في عدن - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة لاغتصاب طفل في عدن - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لاغتصاب طفل في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً - كلمتك/خاص:

اقدم شاب على اغتصاب طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات في خورمكسر.
وقام الطفل بابلاغ اسرته عن عملية الاغتصاب التي تعرضها من قبل ذئب بشري وعلى الفور تحركت اسرته الى شرطة خورمكسر وقدمت بلاغا ضد المجرم.
وبحسب ناشطون فان المجرم فر عقب علمه بان اسرة الطفل تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة حيث لازال فارا .
ووجه ناشطون دعوات بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة ليكون عبرة لكل مجرم يفكر التحرش بالاطفال .
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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