اقدم شاب على اغتصاب طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات في خورمكسر.
وقام الطفل بابلاغ اسرته عن عملية الاغتصاب التي تعرضها من قبل ذئب بشري وعلى الفور تحركت اسرته الى شرطة خورمكسر وقدمت بلاغا ضد المجرم.
وبحسب ناشطون فان المجرم فر عقب علمه بان اسرة الطفل تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة حيث لازال فارا .
ووجه ناشطون دعوات بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة ليكون عبرة لكل مجرم يفكر التحرش بالاطفال .
تفاصيل جديدة لاغتصاب طفل في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً - كلمتك/خاص:
اقدم شاب على اغتصاب طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات في خورمكسر.
اقدم شاب على اغتصاب طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات في خورمكسر.
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