قال علي البخيتي:المضحك المبكي في أحداث سوريا أن الحوثيين يحذرون من سيطرة المجموعات المتشدده على الحكم على أساس أنهم يحكمون صنعاء بنظام مدني علماني
واضاف:
للمعلومات:
- يمنع الحوثيون النساء من الجلوس في الكافيهات ومن يذهب مع أسرته مكان عام يطلبون منه عقد الزواج.
- يقومون بتكسير الدمى البلاستيكية التي تعرض عليها الملابس النسائية في المحلات ويمزقون الصور التي في الملابس الداخلية.
- يلاحقون النساء في الشوارع بتهمة ارتداء بالطوهات مخصرة.
- اصدروا قبل عدة أشهر أحكام بالجلد والرجم حتى الموت.
- يخفون الكثير من النساء وآلاف الرجال في معتقلات سرية دون محاكمات.
واختتم:
هذه فقط بعض مظاهر حكم داعش الزيدية لصنعاء التي تنتهك الحقوق والحريات الشخصية، أما إذا ما تحدثنا عن الحريات السياسية فنحتاج لمجلد لرصد جرائم #عبدالملك_الحوثي.
البخيتي يفجر مفاجئة بشان حكم الحوثيين لصنعاء عقب سقوط وشيك لسوريا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال علي البخيتي:المضحك المبكي في أحداث سوريا أن الحوثيين يحذرون من سيطرة المجموعات المتشدده على الحكم على أساس أنهم يحكمون صنعاء بنظام مدني علماني
قال علي البخيتي:المضحك المبكي في أحداث سوريا أن الحوثيين يحذرون من سيطرة المجموعات المتشدده على الحكم على أساس أنهم يحكمون صنعاء بنظام مدني علماني
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