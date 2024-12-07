البخيتي يفجر مفاجئة بشان حكم الحوثيين لصنعاء عقب سقوط وشيك لسوريا - أخبار كلمتك

قال علي البخيتي:‏المضحك المبكي في أحداث سوريا أن الحوثيين يحذرون من سيطرة المجموعات المتشدده على الحكم على أساس أنهم يحكمون صنعاء بنظام مدني علماني

واضاف:

للمعلومات:

- يمنع الحوثيون النساء من الجلوس في الكافيهات ومن يذهب مع أسرته مكان عام يطلبون منه عقد الزواج.

- يقومون بتكسير الدمى البلاستيكية التي تعرض عليها الملابس النسائية في المحلات ويمزقون الصور التي في الملابس الداخلية.

- يلاحقون النساء في الشوارع بتهمة ارتداء بالطوهات مخصرة.

- اصدروا قبل عدة أشهر أحكام بالجلد والرجم حتى الموت.

- يخفون الكثير من النساء وآلاف الرجال في معتقلات سرية دون محاكمات.

واختتم:

هذه فقط بعض مظاهر حكم داعش الزيدية لصنعاء التي تنتهك الحقوق والحريات الشخصية، أما إذا ما تحدثنا عن الحريات السياسية فنحتاج لمجلد لرصد جرائم ‎#عبدالملك_الحوثي.