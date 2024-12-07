احباط عملية تهريب احجار كريمة في ابين - أخبار كلمتك

أعلنت السلطات الأمنية الحكومية في محافظة أبين، جنوب اليمن، عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأحجار الكريمة، كانت في طريقها للخروج بشكل غير قانوني.

وأفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن عملية الضبط تمت خلال نقطة تفتيش أمنية على الطريق الرابط بين مديرية لودر وبقية المناطق المحيطة.

وفي بيان صادر عن شرطة محافظة أبين، أوضحت أن السيارة المضبوطة كانت تحمل 380 كيسًا من الأحجار الكريمة، وتم توقيفها خلال عملية تفتيش روتينية.

وأشار البيان إلى أن الكميات التي تم ضبطها تعد من الثروات الطبيعية الهامة للبلاد، وكانت معدة للتهريب دون أي تصاريح قانونية.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

أكدت الشرطة أن السيارة مع حمولتها تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بتهمة الاتجار بالثروة الطبيعية بطريقة غير مشروعة.viewed

كما شددت على أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهريب بكل أشكاله، وخصوصًا ما يتعلق بالموارد الطبيعية التي تمثل ثروة قومية لليمن.

تنبيه حول خطورة تهريب الموارد الطبيعية

دعت السلطات الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف الرقابة على الطرق والمنافذ، وحذرت من خطورة التهريب، الذي يشكل استنزافًا لثروات البلاد الطبيعية.

وأكدت أن التصدي لهذه العمليات غير القانونية يعد جزءًا من الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استغلال الموارد بطريقة تعود بالنفع على الشعب.

دعوة للتعاون المجتمعي

طالبت السلطات المحلية في أبين المواطنين بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تؤدي إلى تهريب الموارد الطبيعية أو الإضرار بالبيئة. وأشارت إلى أن التعاون المجتمعي هو أساس تحقيق الأمن والاستقرار.