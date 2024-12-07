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احباط عملية تهريب احجار كريمة في ابين - أخبار كلمتك

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احباط عملية تهريب احجار كريمة في ابين - أخبار كلمتك

احباط عملية تهريب احجار كريمة في ابين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت السلطات الأمنية الحكومية في محافظة أبين، جنوب اليمن، عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأحجار الكريمة، كانت في طريقها للخروج بشكل غير قانوني.

وأفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن عملية الضبط تمت خلال نقطة تفتيش أمنية على الطريق الرابط بين مديرية لودر وبقية المناطق المحيطة.

وفي بيان صادر عن شرطة محافظة أبين، أوضحت أن السيارة المضبوطة كانت تحمل 380 كيسًا من الأحجار الكريمة، وتم توقيفها خلال عملية تفتيش روتينية.

وأشار البيان إلى أن الكميات التي تم ضبطها تعد من الثروات الطبيعية الهامة للبلاد، وكانت معدة للتهريب دون أي تصاريح قانونية.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

أكدت الشرطة أن السيارة مع حمولتها تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بتهمة الاتجار بالثروة الطبيعية بطريقة غير مشروعة.viewed

كما شددت على أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهريب بكل أشكاله، وخصوصًا ما يتعلق بالموارد الطبيعية التي تمثل ثروة قومية لليمن.

تنبيه حول خطورة تهريب الموارد الطبيعية

دعت السلطات الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف الرقابة على الطرق والمنافذ، وحذرت من خطورة التهريب، الذي يشكل استنزافًا لثروات البلاد الطبيعية.

وأكدت أن التصدي لهذه العمليات غير القانونية يعد جزءًا من الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استغلال الموارد بطريقة تعود بالنفع على الشعب.

دعوة للتعاون المجتمعي

طالبت السلطات المحلية في أبين المواطنين بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تؤدي إلى تهريب الموارد الطبيعية أو الإضرار بالبيئة. وأشارت إلى أن التعاون المجتمعي هو أساس تحقيق الأمن والاستقرار.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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