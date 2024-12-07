قيادي حوثي سابق يتحدث عن المرتبات في صنعاء ويؤكد هذا الامر حتى بعد سقوط سوريا - أخبار كلمتك

أكد القيادي الحوثي السابق الاستاذ محمد المقالح، في تصريحات حادة، تمسك الشعب اليمني بحقوقه الأساسية، مشدداً على أن اليمنيين لن يتنازلوا عن مطالبهم المشروعة، مهما بلغت التحديات والضغوط.

وجاءت تصريحات المقالح رداً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب المستمرة والانقسام السياسي، حيث شدد على أن اليمنيين لن ينسوا معاناتهم من انقطاع المرتبات منذ سنوات، وإغلاق الطرق، واحتجاز الأسرى، مؤكداً أن هذه القضايا هي أولوية قصوى بالنسبة للشعب اليمني.

وقال المقالح: "لن ينسى اليمنيون المرتبات ولا الطرقات ولا الأسرى حتى لو سقطت سوريا ولبنان والعراق معا".

وأضاف: "لن ينسى اليمنيون الجمهورية والوحدة والمواطنة والسيادة والاستقلال حتى لو اصبحت المنطقة كلها طائفية".

وشدد المقالح على ضرورة الإصلاح الجذري في اليمن، محذراً من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وداعياً إلى ضرورة تلبية مطالب الشعب اليمني المشروعة.

تأتي تصريحات المقالح في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتصاعد التوتر السياسي والإقليمي.