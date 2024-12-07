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توقعات بتساقط الامطار وبطقس بارد جدا اليوم - أخبار كلمتك

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توقعات بتساقط الامطار وبطقس بارد جدا اليوم - أخبار كلمتك

توقعات بتساقط الامطار وبطقس بارد جدا اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، وطقس معتدل الحرارة في المناطق الساحلية، وبارد إلى بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وحار نهاراً وبارد نسبياً ليلاً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.


وأشار المركز في نشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عنه، إلى أنه بعد الإطلاع على مختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية، فإن المركز يتوقع أن يكون الطقس في المناطق الساحلية غائم جزئياً - معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية، ونشطة على السواحل الجنوبية الغربية، حيث تصل سرعتها إلى 23 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.


وتوقع أيضاً أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية صحو - بارد إلى بارد جدا، وذلك أثناء الليل والصباح الباكر، وعند الظهيرة غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية، إضافة إلى احتمالية تكوّن الضباب، وفي المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو - حار نهاراً بارد نسبياً ليلاً، ورياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب توقعات مركز التنبؤات الجوية، فان درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت، في عدد من المحافظات كالتالي: عدن 31 / 25 - صنعاء 25 / 03 - المكلا 30 / 23 - سقطرى 30 / 20 - الغيضة 31 / 17 - سيئون 29 / 11 - تعز 27 / 11 - الضالع 28 / 12 - مأرب 27 / 10 - عتق 28 / 13 - لحج 31 / 22 - الحديدة 32 / 25 - زنجبار 31 / 22.


وحذر المركز، الأخوة المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وعليهم أخذ الاحتياطات اللازمة، والمزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة.

كما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرة الطقس البحرية اليوم السبت، أن تكون حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وسواحل المهرة وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وحالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج، وحذر المركز، الأخوة الصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وباب المندب والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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